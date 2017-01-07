Раньери: Муса был блистателен, он стал лучше понимать английский футбол

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери поделился впечатлениями от победы над «Эвертоном» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «лис». Дубль оформил экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса.
«Мы показали хороший футбол в матче с сильной командой, да еще и на чужом поле. Я очень доволен. Мне понравилось, как команда отреагировала на пропущенный мяч.
Муса был блистателен. Я наблюдал за ним в последнее время и думаю, что он стал лучше понимать английский футбол», — цитирует Раньери пресс-служба «Лестера».