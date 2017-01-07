Футболисты сборной Зимбабве отказались вылететь на товарищеский матч с Камеруном в рамках подготовки к Кубку африканских наций — 2017. Игроки добиваются выплаты премий за попадание в финальную часть Кубка Африки, которая начнётся в Габоне через неделю. Также футболисты хотят получать за каждый матч на турнире бонус в размере $ 5 тыс. каждому, тогда как национальная федерация предлагает половину – по $ 2,5 тыс., сообщает BBC Sport.
Ранее сборная бойкотировала ужин с вице-президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. По словам капитана команды Вилларда Катсанде, несмотря на конфликт с федерацией, сборная не будет бойкотировать Кубок Африки.