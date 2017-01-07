Куман: не могу поверить, что «Эвертон» сам отдал победу «Лестеру»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поделился впечатлениями от матча 1/32 финала Кубка Англии с «Лестер Сити». Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «лис». Дубль оформил экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса.
«Дело не в том, что нам не повезло, — мы заслужили такой результат. Но не могу поверить, что „Эвертон“ сам отдал победу „Лестеру“.
Каждый из нас разочарован, но я знаю, что нужно изменить. Это моя работа — добиваться результатов, которые будут соответствовать ожиданиям этого клуба», — цитирует Кумана BBC.