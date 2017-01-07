Эллардайс: «Болтон» был хорош, но «Кристал Пэлас» должен играть лучше

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс поделился впечатлениями от выездного матча 1/32 финала Кубка Англии с «Болтон Уондерерс» (0:0). Командам предстоит переигровка.
«Болтон» показал хороший футбол, но мы должны были играть лучше. Не могу сказать, что остался доволен увиденным. Мы сыграли «на ноль», так что кое-что положительное в этом результате всё же есть. А с «Болтоном» мы ещё встретимся.
Если честно, я уверен, что у «Кристал Пэлас» есть всё, чтобы победить «Болтон». Если бы мы использовали свои моменты, то обошлись бы без переигровки», — цитирует Эллардайса BBC.