Клемент: не думаю, что «Суонси» нужны новые игроки — у нас и так хороший состав

Главный тренер «Суонси Сити» Пол Клемент после вылета из Кубка Англии отметил, что его команда не нуждается в покупке новых игроков. «Лебеди» в выездном матче 1/32 финала турнира проиграли «Халл Сити» (0:2).
«Я бы не сказал, что „Суонси“ нужны новые игроки — у нас и без того хороший состав. Если и делать приобретения, то речь идёт только о тех игроках, которые будут точно сильнее нынешних. Но мы работаем на тренировках — это ещё один способ сделать команду сильнее, наряду с трансферами», — цитирует Клемента BBC.