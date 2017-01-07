Гол Жиру на 89-й минуте принёс «Арсеналу» победу над «Престоном» в Кубке Англии

«Арсенал» победил «Престон Норт Энд», занимающий 11-е место в таблице Чемпионшипа, в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Престоне на стадионе «Дипдейл» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «канониров».
В дебюте экс-футболист «Спартака» Эйден Макгиди классно обыграл двоих соперников в центре поля и сделал проникающую передачу на Джордана Хаджилла, который в борьбе с защитником сумел протолкнуть мяч на Каллума Робинсона, а тот поразил пустые ворота.
На 46-й минуте Алекс Айуоби зацепился за мяч в штрафной, несколько раз развернулся и выдал пас на Аарона Рэмси, который резко пробил с линии штрафной в ближний угол. В концовке Оливье Жиру скинул мяч в штрафную на ход Лукасу Пересу, тот пяткой отыграл назад, и Жиру с близкого расстояния вколотил мяч в ворота.
«Арсенал» вышел в 1/16 финала Кубка Англии и узнает имя следующего соперника по результатам жеребьёвки. «Престон» вылетел из турнира.