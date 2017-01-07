Рэмси: «Арсенал» часто забивает в концовках, потому что верит в себя

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси прокомментировал победу над «Престоном» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Престоне на стадионе «Дипдейл» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «канониров».
«Первый тайм получился очень тяжёлым. Я играл в Чемпионшипе и знаю, как трудно играть против команд из этого турнира. Для нас было важно показать свои амбиции во втором тайме. Мы прекрасно понимали, что в первом тайме играли слишком плохо для уровня „Арсенала“.
Рад, что смог наконец-то забить, гол в дебюте второго тайма придал команде импульс. „Арсенал“ часто забивает в концовках, потому что верит в себя, но мы должны начинать игры лучше и облегчать себе работу. Мы показали характер, но было бы неплохо лучше играть в первые минуты матчей», — цитирует Рэмси BBC.