«Галатасарай» готовит официальное предложение «Зениту» по трансферу Ломбертса

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс может покинуть клуб во время зимнего трансферного окна. «Галатасарай» готовит официальное предложение по трансферу бельгийца, информирует Sporcope.
«Галатасарай» пытался купить Ломбертса в прошлом году, но «Зенит» не отпустил защитника. Сам футболист, в нынешнем сезоне не имеющий постоянной игровой практики, выражал недовольство тем, что «Зенит» не отпускает его в другие команды.
В текущем сезоне 31-летний защитник провёл пять матчей в РФПЛ. Контракт Ломбертса с сине-бело-голубыми действует до 2018 года.