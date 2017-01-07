Пюэль: уважаю решение Фонте изучить все варианты в зимнее трансферное окно

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль отказался объяснять, почему капитан «святых» Жозе Фонте не попал в заявку на выездной матч 1/32 финала Кубка Англии с «Норвич Сити» (2:2). Накануне Фонте подал запрос на трансфер и отверг возможность подписать новый контракт с клубом на улучшенных условиях.
«Спортивный директор Лес Рид уже высказался по этому поводу, и мне нечего добавить. Я уважаю решение Жозе изучить все варианты в зимнее трансферное окно. Не знаю, сыграет ли он с „Ливерпулем“ в Кубке лиги. Вы же понимаете, тут не всё зависит от меня. Решение за Фонте и клубом. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Пюэля Sky Sports.