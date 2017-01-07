Гамшик: в этом сезоне «Наполи» иногда откровенно дарит очки соперникам

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне. После 18 туров неаполитанцы идут на третьей строчке в турнирной таблице Серии А.
«Маурицио Сарри прав, когда говорит, что результаты команды не соответствуют уровню нашей игры. Это наша вина, в этом сезоне мы иногда откровенно дарим очки соперникам. Нам надо сосредоточиться и зарабатывать очки в каждой встрече. Личные цели мне не важны, я думаю о том, как нам подняться выше в таблице», — цитирует Гамшика Football Italia.