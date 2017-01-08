И. Попов обещал жене выиграть приз лучшему игроку Болгарии в 2016 году

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов, который был признан лучшим игроком Болгарии 2016 года, заявил, что обещал своей жене Елене Паришевой взять эту награду.
«В прошлом году Елена не присутствовала на церемонии, потому что рожала ребенка. Тогда я пообещал ей, что выиграю этот приз снова», — цитирует Попова болгарское издание Gong.
29-летний Попов получил награду лучшему игроку года в Болгарии во второй раз подряд. Он набрал по итогам голосования 161 балл, всего на три пункта опередив капитана «Лудогорца» и сборной Болгарии Светослава Дякова.