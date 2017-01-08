Сарри: психологически «Наполи» был готов биться за победу до конца

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал тяжёлую победу над «Сампдорией» в матче 19-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу неаполитанцев. Победный гол был забит на 95-й минуте.
«В первом тайме мы совершили большое количество потерь при передачах. Мы играли медленно и позволили „Сампдории“ перекрывать нам все ходы. В последние дней 10 мы провели несколько интенсивных тренировок. Возможно, поэтому мы были не так остры в нападении сегодня. Мы не показали хороший футбол, но проявили характер и мужество, что позволило нам победить. Я доволен, что психологически команда была готова биться за победу до конца», — приводит слова Сарри Sky Sport Italia.