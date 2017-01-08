Рейна: фол Сильвестре определённо тянул на удаление

Вратарь «Наполи» Пепе Рейна прокомментировал тяжёлую победу над «Сампдорией» (2:1) в 17-м туре чемпионата Италии. По словам Рейны, футболист «Сампдории» Матиас Сильвестре справедливо получил вторую жёлтую карточку на 61-й минуте.
«Это был определённо фол, который тянул на удаление. В том эпизоде был контакт. я чувствовал его. На повторе его можно не заметить, но он определённо был. Кроме того, Сильвестре и сам не особо протестовал. Он знал, что контакт был», — приводит слова Рейны Football Italia.