Исполнительный директор «Саутгемптона»: ван Дейк не продаётся

Исполнительный директор «Саутгемптона» Лес Рид заявил, что клуб не намерен продавать защитника Вирджила ван Дейка в январе.
«Мы не получили ни одного предложения по ван Дейку. Но даже если это произойдёт, мы не будем их рассматривать, так как не видим смысла отпускать Вирджила в середине сезона. На данный момент можно сказать, что ван Дейк не продаётся», — приводит слова Рида Goal.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов заплатить за 25-летнего ван Дейка € 60 млн, но «святые» якобы не намерены отпускать его менее чем за € 70 млн.