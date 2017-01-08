Гвардиола: иногда мои идеи в «Манчестер Сити» не работают, и это не вина игроков

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола взял на себя вину за неудачные игры его подопечных в текущем сезоне.
«Иногда у меня появляются идеи сыграть с тремя защитниками или вроде того. Но порой это не срабатывает, и в этом исключительно вина тренера, а не игроков. Я вижу на тренировках, как футболисты переживают и как они хотят играть. Вспомнить хотя бы встречу с „Бёрнли“ (2:1), последовавшую после поражения от „Ливерпуля“ (0:1), в которой они 70 минут играли в меньшинстве.
Нужно посмотреть на себя и понять, как ты можешь помочь игрокам найти взаимопонимание друг с другом наиболее мягким способом, избегая агрессии. Это моя работа. Я должен поговорить с ними и помочь им. И в большинстве случаев, если команда сыграла плохо, это моя вина.
Порой мои идеи не срабатывают, ведь я всё ещё в процессе изучения игроков, их возможностей и лучшего понимания, как они могут играть. Я не собираюсь менять Англию и не хочу этого. Скорее я изменюсь сам. Для этого я здесь и нахожусь. Тысячу раз говорил, что хочу адаптировать свои идеи под реалии английского футбола», — цитирует Гвардиолу Goal.