«Суонси» не намерен расставаться с Льоренте, на которого претендует «Челси»

«Суонси Сити» не собирается расставаться с нападающим Фернандо Льоренте, интерес к которому проявляет «Челси», сообщает Mirror.
Ранее сообщалось, что главный тренер синих Антонио Конте хочет приобрести 31-летнего испанского форварда в январе.
Однако новый наставник «лебедей» Пол Клемент намерен сохранить Льоренте в команде, ведущей борьбу за выживание в английской Премьер-лиге.
По данным источника, «Челси» в качестве компенсации может предложить «Суонси» арендовать бельгийского нападающего Миши Батшуайи.
В текущем сезоне сезоне Льоренте забил шесть голов в 17 (13 в стартовом составе) матчах АПЛ, а на счету Батшуайи один гол в 12 матчах (во всех выходил на замену).