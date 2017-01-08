Лизаразю: Зидан знает, как найти нужные слова для игроков

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю поделился мыслями об успехах экс-партнёра по национальной команде Зинедина Зидана в мадридском «Реале». Французский специалист возглавил «сливочных» по ходу предыдущего сезона и уже выиграл с командой Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
«Это невероятно, что Зизу выиграл Лигу чемпионов всего через несколько месяцев после назначения. Люди, которые не знают его, не понимают, насколько он решителен. Он ничего не делает по кусочкам, всю свою карьеру Зидан построил очень последовательно. Он знает, как найти нужные слова для игроков. Зизу начал очень хорошо в качестве тренера и продолжит в том же духе», — сказал Лизаразю в интервью официальному сайту ФИФА.