Венгер: Жиру показал лидерские качества и поэтому был капитаном

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высоко оценил лидерские качества нападающего Оливье Жиру после гостевого матча 1/32 финала Кубка Англии с «Престон Норт Энд» (2:1).
Во вчерашнем матче французский форвард вышел на поле с капитанской повязкой и сумел забить свой четвёртый гол в последних четырёх матчах «канониров».
«Он забил много голов в последнее время. Каждый вносит свой вклад, и в данный момент он находится в хорошей форме. Он забивает гол за голом.
Мне нравится использовать ротацию капитанов. Жиру преодолел период дискомфорта, когда он не играл, и это было довольно долго, но он сохранял концентрацию и работал.
Он показал лидерские качества, и поэтому он был капитаном», — цитирует французского специалиста Sky Sports.