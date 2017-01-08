Марсело: ещё 10 лет в «Реале»? Я постараюсь

28-летний защитник «Реала» Марсело поделился мнением о своей карьере в мадридском клубе. Игроком «сливочных» бразилец стал в 2007 году.
«Когда я перешёл в „Реал“, мне было 18 лет, и я был очень напуган из-за давления по поводу того, что я буду представлять свою страну здесь. Ещё 10 лет в Мадриде? Я постараюсь.
Без поддержки Фабио Каннаваро, Пепе и Роберто Карлоса меня бы не было здесь», — приводит слова Марсело Marca.
В составе «Реала» Марсело за эти годы провёл 382 матча, выиграл 13 трофеев, в том числе дважды побеждал в Лиге чемпионов.