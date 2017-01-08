«Зенит» представил видео о Витселе под названием «Спасибо, Аксель!»

3 января «Зенит» объявил об уходе 27-летнего игрока сборной Бельгии в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Витсель присоединился к сине-бело-голубым в сентябре 2012 года и провёл за пять сезонов в Петербурге 180 матчей, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач. Вместе с «Зенитом» Витсель стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны».
В видео под названием «Спасибо, Аксель!» представлены самые яркие моменты карьеры полузащитника в клубе из Санкт-Петербурга.
Видео можно посмотреть здесь.