Спаллетти: согласился ли бы я тренировать «Юве»? Я могу возглавить любой клуб

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти ответил на вопрос о том, согласился ли бы он в будущем возглавить «Ювентус».
«Вы застали меня врасплох с этим вопросом. Быть тренером — это моя работа, так что я могу возглавить любой клуб, который сделает мне предложение. Я вернулся в „Рому“, потому что больше не мог видеть команду в разобранном состоянии. Я хочу пройти весь путь с этим клубом, но не буду делать никаких обещаний. Если я не достигну успеха с „Ромой“, то попробую себя в другом месте», — цитирует Спаллетти Football Italia.