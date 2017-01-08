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Спаллетти: согласился ли бы я тренировать «Юве»? Я могу возглавить любой клуб

8 января 2017, воскресенье. 13:22. Футбол
Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти ответил на вопрос о том, согласился ли бы он в будущем возглавить «Ювентус».

«Вы застали меня врасплох с этим вопросом. Быть тренером — это моя работа, так что я могу возглавить любой клуб, который сделает мне предложение. Я вернулся в „Рому“, потому что больше не мог видеть команду в разобранном состоянии. Я хочу пройти весь путь с этим клубом, но не буду делать никаких обещаний. Если я не достигну успеха с „Ромой“, то попробую себя в другом месте», — цитирует Спаллетти Football Italia.
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Рома Ювентус Лучано Спаллетти
Новости. Футбол
8 января 2017, воскресенье
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