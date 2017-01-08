Спаллетти: в Италии нужно модернизировать стадионы, чтобы вернуть на них фанатов

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился мнением о том, как поднять интерес к футболу у итальянских болельщиков.
«Если мы хотим вернуть фанатов на стадионы, то нужно эти стадионы модернизировать. В Италии смотреть футбол на стадионах недостаточно удобно. „Ромой“ руководят американцы, которые могут многому нас научить в этом плане.
Если зритель из Японии включит телевизор, и перед ним будет стоять выбор между Серией А и АПЛ, то он выберет английский футбол, который способен передать все эмоции со стадиона. Мы должны строить новые стадионы, и нужно начать с себя», — цитирует Спаллетти Football Italia.