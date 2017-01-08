Зума: приятно вернуться в состав «Челси», я долго был за бортом

Защитник «Челси» Курт Зума, который выйдет на поле в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Питерборо Юнайтед» (8 января), поделился ожиданиями от встречи. Французский футболист сыграет впервые с февраля 2016 года, когда он получил травму крестообразных связок колена.
«Это приятное чувство, потому что я долго был за бортом, так что очень приятно вернуться и снова быть с товарищами по команде. Команда в последнее время играет очень здорово, и мы довольны той серией, что у нас была. Конечно, все хотят играть, но в данный момент у нас хорошо идут дела, и надеюсь, мы так и продолжим. Самое важное, что мы команда, мы хотим побеждать и должны держаться вместе. Каждому выпадет шанс, так что надо набраться терпения. Те, кто играли, справлялись отлично, но я готов бороться.
Мы много работаем на тренировках, много разбираем тактику, смотрим видео, так что всё в порядке. У меня отличные отношения с тренером, и мы много разговариваем. Он много общается с каждым из игроков, его тактику понять легко, потому что он подсказывает и помогает, вдохновляет нас, и учиться легко. Я играл несколько раз в схеме 3-4-3 в матчах команды до 23 лет, что хорошо для меня. Когда смотришь видео и работаешь над тактикой на тренировках, то понять ещё легче. Многому учишься, когда сидишь в запасе и наблюдаешь за игрой, я часто говорю с ребятами о матчах. Они играли очень хорошо, а я был сконцентрирован и пристально наблюдал», — цитирует Зуму сайт «Челси».