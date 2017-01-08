С. Индзаги: я ожидаю, что 2017 год будет для «Лацио» удачным

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 19-го тура итальянской Серии А с «Кротоне» (8 января).
«В первом матче после продолжительной паузы всё всегда решают детали. Я попросил ребят показать внимание и концентрацию. „Кротоне“ сейчас в хорошем состоянии, нас ждёт сильный соперник. Я уверен, что команда добьётся успеха, потому что вижу — игроки очень сосредоточены.
Я ожидаю, что 2017 год будет для „Лацио“ удачным. У нас уже есть 34 очка — могло бы быть больше, но это очень много, учитывая, как мы начали сезон», — цитирует Индзаги Football Italia.