Брандт: я не боюсь отказать «Баварии» во второй раз

Полузащитник «Байера» Юлиан Брандт дал понять, что готов снова отказать «Баварии». 20-летний футболист отверг предложение мюнхенцев в 2013 году.
«Я не боюсь отказать „Баварии“ во второй раз. То же самое касается и других клубов.
Продлить контракт с „Байером“? Конечно, это возможно, я чувствую себя здесь очень комфортно. Если бы это зависело только от меня, то было бы здорово решить этот вопрос летом. Я не хочу затягивать. Ситуации с неопределённым будущим могут заставить футболиста нервничать, из-за чего уровень игры упадёт», — цитирует Брандта Bild.
Действующее соглашение Брандта с «Байером» в силе до лета 2019 года