<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2016
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA
ATP
Australian Open 2017
Кубок Дэвиса
Кубок Федерации
Кубок Кремля 2016
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Пляжный волейбол
Кубок России
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Борьба
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Фэнтези футбол
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт
Купить билет на матч ГК Кубань!
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
16:08
«Ливерпуль» выставил на матч с «Плимутом» самый молодой состав в истории клуба
14:56
Конте: надеюсь, жена этого не услышит, но футбол — это наша жизнь
14:25
Допустивший грубую ошибку голкипер «Рединга» Аль-Хабси обратился к болельщикам
13:51
Куасси: хочу делать в футболе то же, что и Погба — и даже больше
13:02
Дриусси: интерес «Спартака»? Конкретных предложений мне не поступало
23:08
Кадиев: всё это время Керимова в «Анжи» нагло обманывали
09:10
Наталья Шустикова: уверена, что решение уволить Сергея из ЦСКА принимал Слуцкий
19:00
Слуцкий: у нас нет, к примеру, автопрома, но об этом никто не кричит
02:10
Источник: у «Ливерпуля» появились конкуренты в АПЛ в борьбе за Промеса
19:53
Дубль Мусы позволил «Лестеру» выбить «Эвертон» из Кубка Англии
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
«Ливерпуль» выставил на матч с «Плимутом» самый молодой состав в истории клуба
8 января 2017, воскресенье. 16:08.
Футбол
Стартовый состав «Ливерпуля» на домашний матч 1/32 финала Кубка Англии с клубом «Плимут Аргайл» стал самым молодым за всю историю клуба. Средний возраст состава — 21 год и 296 дней.
«Ливерпуль»
: Кариус, Морено, Д. Гомес, Стюарт, Арнольд, Лейва, Джан, Эжариа, Ожо, Ориги, Вудбёрн.
«Чемпионат» проведёт
текстовую онлайн-трансляцию матча
1/32 финала Кубка Англии «Ливерпуль» — «Плимут Аргайл». Начало — в 16:30 мск.
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль
Фото
Комментарии:
Правила
Новости. Футбол
8 января 2017, воскресенье
16:34
«Палмейрас» объявил о переходе Фелипе Мело из «Интера»
16:27
«Фулхэм» с Р. Сигурдссоном в составе выбил «Кардифф» из Кубка Англии
16:26
Дубль Перишича принёс «Интеру» четвёртую победу в Серии А подряд
16:24
Тульский «Арсенал» назвал имена семи соперников по контрольным матчам на сборах
16:15
Моуринью: когда Руни забьёт и опередит Чарльтона, это будет его лучший день
16:08
«Ливерпуль» выставил на матч с «Плимутом» самый молодой состав в истории клуба
16:03
Анчелотти: надеюсь, Тьяго Алькантара будет готов к первому матчу с «Арсеналом»
15:54
Кассано может продолжить карьеру в Китае
15:53
«Атлетик» не смог прервать беспроигрышную серию «Алавеса»
15:41
Брандт: я не боюсь отказать «Баварии» во второй раз
15:35
Дембеле не намерен покидать «Селтик» в зимнее трансферное окно
15:35
С. Индзаги: я ожидаю, что 2017 год будет для «Лацио» удачным
15:11
Карвахаль: каникулы хорошо повлияли на игроков «Реала»
15:08
«Челси» объявил о досрочном возвращении Аке из «Борнмута»
15:08
Эмери: Дракслер хорошо проявил себя в первом же матче за «ПСЖ»
14:56
Конте: надеюсь, жена этого не услышит, но футбол — это наша жизнь
14:54
Зума: приятно вернуться в состав «Челси», я долго был за бортом
14:46
«Барселона» готова платить Срне € 2 млн в год
14:40
Ракитич не поможет «Барселоне» в матче с «Вильярреалом»
14:28
Спаллетти: в Италии нужно модернизировать стадионы, чтобы вернуть на них фанатов
14:25
Допустивший грубую ошибку голкипер «Рединга» Аль-Хабси обратился к болельщикам
13:51
Куасси: хочу делать в футболе то же, что и Погба — и даже больше
13:39
Защитник «Ливерпуля» Сако может продолжить карьеру в «Севилье»
13:38
Шведский «ГАИС» хочет вновь арендовать у ЦСКА Алиева
13:22
Спаллетти: согласился ли бы я тренировать «Юве»? Я могу возглавить любой клуб
13:16
«Зенит» представил видео о Витселе под названием «Спасибо, Аксель!»
13:06
Защитник «Енисея» Кичин может продолжить карьеру в Китае
13:02
Дриусси: интерес «Спартака»? Конкретных предложений мне не поступало
12:50
Экс-хавбек «МЮ» Алан Смит стал играющим тренером старейшего клуба мира
12:21
Хендерсон: Кубок Англии по важности ничем не отличается от АПЛ
12:17
«Манчестер Сити» начал переговоры с «Севильей» о переходе Н'Зонзи
11:51
«Краснодар» на первом сборе в ОАЭ сыграет против «Пахтакора» и «Хэнань Цзянье»
11:21
Моуринью будет рад, если Депай останется в «Манчестер Юнайтед»
11:19
Зидан: «Реал» проводит лучший период под моим руководством
11:00
Лукас Моура: Дракслер дебютировал за «ПСЖ» лучше, чем все могли себе представить
11:00
Марсело: ещё 10 лет в «Реале»? Я постараюсь
10:38
Трапп: Дракслер играет намного лучше, чем поёт
10:36
«Бешикташ» проявляет интерес к Будковскому
10:15
Гамейро: в Примере обрести уверенность в себе можно только через работу
10:04
Венгер: Жиру показал лидерские качества и поэтому был капитаном
09:40
Лизаразю: Зидан знает, как найти нужные слова для игроков
09:33
«Суонси» не намерен расставаться с Льоренте, на которого претендует «Челси»
09:27
Рашфорд: голы в начале матча с «Редингом» избавили «МЮ» от лишних нервов
09:14
Рикарду Карвалью тренируется в составе «Шанхай СИПГ»
09:10
Наталья Шустикова: уверена, что решение уволить Сергея из ЦСКА принимал Слуцкий
Все новости
RSS
Как вы относитесь к решению Акселя Витселя вместо "Ювентуса" перейти в китайский клуб?
Положительно. От таких контрактов не отказываются
Отрицательно. Он променял футбол на деньги
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+