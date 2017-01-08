Моуринью: когда Руни забьёт и опередит Чарльтона, это будет его лучший день

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал достижение капитана команды Уэйна Руни. Форвард забил в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Редингом» (4:0) и с 249 голами догнал лучшего бомбардира в истории клуба Бобби Чарльтона.
«Вчерашний день не был самым лучшим для Руни. Самый лучший — впереди, это вопрос времени. Самый лучший будет тогда, когда он забьёт следующий мяч и станет лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед». Это будет восхитительно», — приводит слова Моуринью The Sun.