Шкулетич, Самедов, Хенти, Шишкин, Логашов не полетят на первый сбор «Локомотива»

Как стало известно «Чемпионату», пять игроков не полетят с «Локомотивом» на первый сбор команды в Испании. Это нападающие Петар Шкулетич, Эзекил Хенти, полузащитник Александр Самедов, а также защитники Арсений Логашов и Роман Шишкин.
Ранее сообщалось, что Самедов близок к переходу в московский «Спартак», который готов заплатить за него € 3 млн. Шкулетичем интересуются греческий ПАОК и турецкая «Касымпаша». Хенти и Шишкин также, скорее всего, покинут «железнодорожников» в зимнее трансферное окно.
9 января футболисты «Локомотива» выйдут из отпуска — на этот день запланировано медобследование. Первый сбор пройдёт с 10 по 23 января.