Агент Селезнёва: Женя нанял учителя по английскому языку и тренера по боксу

Нападающий Евгений Селезнёв, который продолжит карьеру в турецком «Карабюкспоре», нанял тренера по боксу. Об этом сообщил агент игрока Иван Пироженко.
«Селезнёв активно учит английский язык, уже нанял преподавателя по английскому языку и тренера по боксу. Женя говорит: „Мне надо двигаться, я хочу снова набрать форму. Мне нужно снова поймать уверенность“. Он вообще очень активный сам по себе человек. Занимается боксом. В Днепре играл в хоккей. Давно таким его не видел. У него опять горят глаза! Селезнёв поговорил с главным тренером по поводу занятий боксом. Тот сказал, что если это не будет мешать его программе и не навредит здоровью спортсмена, то нет проблем. Полное доверие», — цитирует агента «Футбол 24».