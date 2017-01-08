Пиоли: «Интер» научился стискивать зубы в трудные минуты

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли поделился впечатлениями от победы в матче 19-го тура итальянской Серии А с «Удинезе». Встреча проходила в Удине на стадионе «Фриули» и завершилась со счётом 2:1 в пользу нерадзурри. «Интер» выиграл в четвёртом матче турнира подряд.
«Интер» всё время был в игре, даже при счёте 0:1. Мы научились стискивать зубы в трудные минуты, даже если не начинаем игру так, как хотели. Команда билась до конца, создала множество моментов и в конечном счёте победила. Ребята старались и отдали все силы, так что я рад за них.
Эта команда может быть конкурентоспособной и бороться за победу в каждом матче. Правильное отношение и настрой делают разницу, мои игроки были вознаграждены за напряжённую работу", — сказал Пиоли в эфире Mediaset Premium.