Ван Перси: у «Фенербахче» хорошие шансы пройти «Краснодар» в ЛЕ

Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси поделился ожиданиями от противостояния с «Краснодаром» в 1/16 финала Лиги Европы.
«Я считаю, что у «Фенербахче» очень хорошие шансы пройти «Краснодар» и выйти в следующую стадию Лиги Европы. Мы должны прогрессировать как команда, а такие матчи являются хорошей проверкой сил. Оцениваю позитивно наши шансы в этом противостоянии», — приводит слова ван Перси пресс-служба турецкого клуба.
«Фенербахче» проведёт матчи с «Краснодаром» в Лиге Европы 16 и 22 февраля.