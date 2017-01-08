«Урал» подаст жалобу на Скрипченко в РФС

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб подаст жалобу в РФС на бывшего тренера команды Вадима Скрипченко. По словам Иванова, специалист должен выплатить клубу три зарплаты по контракту. После резонансного поражения от «Терека» (1:4) Скрипченко покинул клуб, заявив, что устал, однако уже через некоторое время он возглавил «Крылья Советов».
«Выплатил ли Скрипченко три зарплаты до 9 января? Нет. Ничего не сдвинулось с места. Подаём на него в Палату по разрешению споров РФС. Он должен был выплатить, сам, видимо, он это делать не хочет. Пусть теперь решает РФС. Речь идёт именно о трёх зарплатах. Мы должны ему подарить эти деньги? Он нам говорил одно, а, оказывается, провёл переговоры за нашей спиной и возглавил «Крылья». Мы же взрослые люди, все всё понимают», — цитирует Иванова «Спорт-экспресс».
Иванов, отвечая на вопрос о том, поздравил ли он с назначением в ЦСКА Виктора Гончаренко, сказал: «А чего его поздравлять? Это же работа тренера. Молодец! Рад за Виктора Михайловича. Хорошо, что в него поверили в таком большом клубе, дай бог ему удачи».