«Торино»: предложение «Арсенала» не соответствует стоимости Белотти

Спортивный директор «Торино» Джанлука Петрачи прокомментировал информацию о том, что «Арсенал» предлагал за нападающего Андреа Белотти € 65 млн.
«Да, мы получили предложение от «Арсенала» по Белотти, но оно не соответствует стоимости игрока. Могу сказать, что сейчас он никуда не собирается, мы хотим наслаждаться его игрой в нашей команде, а там видно будет.
Мы планируем сохранить Белотти, поэтому прописали опцию выкупа в новом контракте — € 100 млн для зарубежных клубов. Считаю, что Андреа стоит больше, чем нам предложили за него», – сказал Петрачи в интервью Sky Sport Italia.
23-летний Белотти забил 13 голов в 17 матчах этого сезона Серии А.