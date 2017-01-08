Агент Хамеса ведёт переговоры с руководством «МЮ»

Жорже Мендеш, который является агентом полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, ведёт переговоры с руководством «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror.
По информации издания, 25-летний колумбийский футболист хотел бы сменить клубную прописку уже в январе. Интерес к Родригесу также проявляют «Челси» и «ПСЖ». Ранее сам Хамес сообщил, что хочет остаться в «Реале».
По итогам 16 туров Примеры Родригес принял участие в 8 матчах, выйдя на поле в основном составе в 4 из них, и стал автором 1 гола и 2 голевых передач.