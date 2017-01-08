Спаллетти: «Рома» боролась за каждый мяч — я сомневался, что мы на это способны

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями от победы над «Дженоа» в матче 19-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 1:0 в пользу римлян.
«Команда великолепно проявила себя, особенно с точки зрения характера. Хочу похвалить игроков, потому что это был очень тяжёлый матч против крепкой команды. Вся команда должна бороться за каждый мяч, для меня стало настоящим удовольствием обнаружить это качество. Порой я сомневался, что у „Ромы“ оно есть. Мы дали некоторым игрокам передохнуть, но „Дженоа“ всё равно ничего не создал», — сказал Спаллетти в эфире Mediaset Premium.