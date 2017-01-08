«Вест Хэм» предлагает «Халлу» € 3,5 млн и форварда Флетчера за Снодграсса

«Вест Хэм Юнайтед» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Халл Сити» Роберта Снодграсса, сообщает Mirror.
Ранее сообщалось, что «Халл» отклонил предложение лондонского клуба в размере € 3,5 млн. По информации издания, теперь «Вест Хэм» улучшил своё предложение, добавив к денежной сумме своего 21-летнего форварда Эшли Флетчера.
В нынешнем сезоне 29-летний Снодграсс провёл в составе «Халла» 19 матчей в чемпионате Англии, в которых отметился семью голами и двумя голевыми передачами. Контракт шотландца с «тиграми» рассчитан до лета 2018 года.