С. Индзаги: «Лацио» уже четвёртый, теперь нужно научиться играть с топ-клубами

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился впечатлениями от домашнего матча 19-го тура итальянской Серии А с «Кротоне» (1:0).
«15 угловых и 18 ударов — мы были не слишком точны, но заслужили эту победу. В конце концов мяч всё же влетел в сетку. Мои комплименты вратарю „Кротоне“, он был хорош. У нас есть 37 очков и четвёртое место, но нужно смотреть, где ещё команда может прибавить. Мы проиграли четырём лучшим командам Серии А, этому должно быть какое-то объяснение. „Лацио“ нужно прибавлять — это должно нас мотивировать», — цитирует Индзаги Football Italia.