«Манчестер Сити» и «Эвертон» включились в гонку за Уилширом

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, который выступает в «Борнмуте» на правах аренды, может продолжить карьеру в «Манчестер Сити» или «Эвертоне», сообщает Mirror.
По информации издания, для ливерпульского клуба Уилшир является главной трансферной целью на ближайшее лето, однако им придётся выдержать конкуренцию в борьбе за игрока с «Манчестер Сити».
Ранее в СМИ сообщалось, что руководство лондонского клуба пока не планировало переговоров о продлении контракта с Уилширом, чем и могут воспользоваться итальянские команды, в числе которых «Рома» и «Милан». Действующее соглашение хавбека с «Арсеналом» истекает через полтора года.
В текущем сезоне 24-летний игрок провёл в АПЛ 17 матчей и отметился одной голевой передачей.