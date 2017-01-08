Каранка: «Мидлсбро» играл так, будто это товарищеский матч, а не Кубок Англии

Главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка поделился впечатлениями от матча 1/32 финала Кубка Англии с клубом «Шеффилд Уэнсдей». В первом тайме счёт не был открыт, но в итоге «Мидлсбро» добился разгромной победы (3:0).
«Вторая половина была совершенно иной, я сказал игрокам в перерыве, что мы играем не товарищеский матч. Это была очень важная игра, Кубок Англии — это не контрольный матч.
Иногда бывает трудно выйти на поле против команды из низшего дивизиона с правильным настроем. Во втором тайме нам это удалось, и результат не заставил себя ждать», — цитирует Каранку Sky Sports.