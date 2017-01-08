Ракитич может перейти из «Барселоны» в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич близок к переходу в «Манчестер Сити», сообщает издание Jutarnji List. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен усилить линию полузащиты в связи с травмой Илкая Гюндогана и возможным уходом Яя Туре и видит в лице Ракитича нового партнёра для Давида Сильвы и Фернадиньо.
В последнее время 28-летний хорват перестал быть игроком стартового состава «Барселоны». После матча с «Реалом» (1:1), который состоялся 3 декабря, Ракитич пропустил три матча Примеры. В недавнем игре 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (1:2) полузащитник вышел в стартовом составе и был заменён на 71-й минуте.
В «Барселону» Ракитич перешёл из «Севильи» летом 2014 года. В составе сине-гранатовых провёл 129 матчей, забил 20 мячей и отдал 17 голевых передач.