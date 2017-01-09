«Зенит» близок к приобретению форварда «Атлетико Насьональ» за € 6-7 млн

Президент клуба «Атлетико Насьональ» Хуан Карлос сообщил, что нападающий команды Орландо Беррио может продолжить карьеру в «Зените». 25-летний футболист является воспитанником колумбийской команды.
«Мы близки к достижению соглашения с «Зенитом» по переходу Беррио. Если всё пойдет по плану, то Орландо в ближайшие дни отправится в Санкт-Петербург для подписания контракта с российским клубом. «Зенит» – один из лучших клубов Европы и мира. Там работают люди, которые знают, как вести переговоры и чего хотят. Сумма трансфера составит € 6-7 млн», — цитирует Карлоса My Wealthy Affiliate.