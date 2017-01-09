У голкипера «Дженоа» Перина диагностирован разрыв передней крестообразной связки

Голкипер «Дженоа» Маттиа Перин выбыл из строя на длительный срок. Как сообщает официальный сайт генуэзского клуба, 24-летнему вратарю диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни Перину будет сделана операция.
В матче 19-го тура итальянской Серии A с «Ромой» (0:1) Перин был вынужден покинуть поле из-за травмы на 9-й минуте. Только в сентябре страж ворот вернулся в строй после аналогичной травмы правого колена, полученной в апреле. В текущем сезоне Перин сыграл в 16 матчах итальянского чемпионата и пропустил 19 мячей.