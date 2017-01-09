Гол Месси на 90-й минуте спас «Барселону» от поражения в матче с «Вильярреалом»

В матче 17-го тура испанской Примеры «Барселона» в гостях сыграла вничью со счётом 1:1 с «Вильярреалом».
На 49-й минуте Никола Сансоне вывел хозяев поля вперёд. Уйти от поражения сине-гранатовые сумели в конце матча — на 90-й минуте счёт сравнял Лионель Месси, забив со штрафного. В компенсированное время «Вильярреал» остался вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Коста Хауме.
В таблице «Барселона» располагается на третьем месте, отставая от «Севильи» на одно очко, а от лидирующего «Реала» — на пять. При этом «сливочные» провели на матч меньше.