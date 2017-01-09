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Г. Иванов: бюджетные клубы должны платить игрокам не более 1 млн рублей в месяц

9 января 2017, понедельник. 01:00. Футбол
Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о проблемах финансирования российских клубов и рассказал о размере зарплат в клубе.

«Клубы, которые живут на бюджетные деньги, должны платить игрокам не больше 1 млн рублей в месяц. Можно и меньше. В «Урале» в среднем так и есть, бывает и выше. Но понимаете, в чём проблема: у клубов порой толком нет денег, а они начинают конкурировать между собой. Чтобы переманить игрока, предлагают футболисту в два раза больше, чем в «Урале» и Томске. А потом у этого клуба не хватает средств на зарплаты игрокам. Так вы изначально рассчитывайте бюджет! А то реально завышаете цифры, а затем кричите «караул». Живите по средствам! Лучше посмотрите на «Амкар». Пермяки с не самым большим бюджетом здорово идут по дистанции. Вот хороший пример для подражания! То есть нужно как-то по уму развиваться, но ни в коем случае не сокращать число клубов РФПЛ.

Частные клубы в России – это утопия? Пока футбол в России – это социальный проект. Но мне обидно, что все набрасываются только на наш вид спорта. Мол, бюджетные деньги тратятся не туда… Все считают футболистов бездельниками. Игроки очень много работают. Очень. Подвергаются травмам, половина из них завершает карьеру инвалидами. Помимо футбола есть очень много бюджетных видов спорта. Да любой! Всем зарплаты платят из бюджета. А мы ругаем только футбол. И Лебедев как член исполкома, наоборот, должен ратовать за сохранение команд, а не сокращать их.

Я был в Томске, разговаривал с простыми людьми. Они разводят руками: «Что мы можем сделать, если даже аптеки здесь принадлежат москвичам?». Денег нет, не могут помочь своей команде. Хотя в этом городе очень любят футбол, большие традиции. Люди приходят на стадион и в мороз, и в холод», – цитирует Иванова «Спорт-экспресс».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
Амкар Томь ФК Урал Григорий Иванов
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