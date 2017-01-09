Кришито: мне комфортно в России, но однажды я вернусь в «Дженоа»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито, посетивший матч 19-го тура Серии А «Дженоа» — «Рома» (0:1), отметил, что приехал в Геную исключительно в качестве зрителя.
«Я лишь воспользовался перерывом в чемпионате России, чтобы вернуться в Геную и посмотреть игру, которая обещала быть зрелищной.
Моё сердце всегда будет принадлежать местной команде. В России я чувствую себя комфортно, но при возможности слежу за матчами „Дженоа“. Я всегда говорил, что однажды вернусь.
Завтра я возвращаюсь в Россию. Мы с командой отправимся в Дубай для подготовки», — цитирует Кришито Calciomercato.com