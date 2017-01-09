В «Барселоне» опровергли слухи о переходе Ракитича в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике опроверг слухи о возможном переходе хавбека каталонцев Ивана Ракитича в «Манчестер Сити». Хорват не попал в заявку команды на матч 17-го тура Примеры с «Вильярреалом».
«Отсутствие Ракитича никак не связано с этими слухами. СМИ, представляют они Испанию или Хорватию, публикуют информацию, которая и на четверть не соответствует правде. Формирование стартового состава — моя задача», — сказал Энрике в эфире Movistar+.
Вице-президент каталонцев Хорди Местре сообщил, что клуб планирует продлить контракт с полузащитником.
«Мы ведём переговоры по продлению контракта. В „Барселоне“ любят Ракитича как игрока и как личность. У него есть действующий контракт, и мы хотим, чтобы Иван остался», — сказал Местре.