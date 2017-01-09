Монтелла: «Милану» рано задумываться о выходе в Лигу чемпионов

Наставник «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал домашнюю победу над «Кальяри» (1:0). Единственный гол на 88-й минуте забил Карлос Бакка, отличившийся впервые с 16 октября 2016 года.
«Всё это время без голов он был спокоен, и я рад, что он забил. Я играл на позиции нападающего и знаю, насколько важны забитые мячи. Теперь я жду голов от М'Байе Ньянга.
Мы хорошо начали встречу, но во втором тайме потеряли темп и рисковали, перейдя на тактику 4-2-4. Но я доволен, что мы всё же добились победы. Мы знали, что все конкуренты выиграли свои матчи, и результат встречи с „Кальяри“ был для нас очень важен.
Пока рано задумываться о выходе в Лигу чемпионов. Мы концентрируемся на каждом отдельно взятом матче и надеемся попасть в еврокубки», — сказал Монтелла в эфире Sky Sport Italia.
После 18 туров «Милан» занимает в турнирной таблице Серии А пятую строчку, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 9 очков.