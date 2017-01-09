Луис Энрике: в матче с «Вильярреалом» «Барселона» заслуживала победы

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил после выездного матча 17-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом», что его команда заслуживала победы. Игра закончилась ничьей со счётом 1:1.
«В матче с «Вильярреалом» «Барселона» заслуживала победы, если принять во внимание уровень нашей игры и голевые моменты. Однако мы попали в неудачную полосу. Что же касается судейства в этом матче, то мне по этому поводу нечего сказать. Нужно просто играть намного лучше соперника, и в этом случае ошибки судей не будут влиять на результат матча», — приводит слова Луиса Энрике Marca.