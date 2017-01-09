Аллегри зимой не намерен приобретать игроков для «Ювентуса»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил, что в зимнее трансферное окно не собирается приобретать новых футболистов. Наставник «старой синьоры» подчеркнул, что его вполне устраивает нынешний состав.
«Я абсолютно ничего не ожидаю от зимнего трансферного рынка. Мне хотелось бы, чтобы он закрылся уже завтра. Состав нашей команды укомплектован, и сложно найти других игроков, которые играли бы значительную роль», — приводит слова Аллегри La Gazzetta dello Sport.
В чемпионате Италии бьянконери сыграли 18 матчей, завоевав 45 очков и занимая первое место в турнирной таблице.