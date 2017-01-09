Колосков: хотим иметь в финальной части ЧМ Таиланд с Андоррой? Добьёмся этого!

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном расширении чемпионата мира до 48 сборных. Ранее в СМИ сообщалось, что во вторник, 10 января, ФИФА может объявить о расширении количества участников чемпионата мира 2026 года до 48. Предполагается, что на чемпионате мира будет 16 групп по 3 сборных. От Европы участие в мировом первенстве примут 16 команд, Африка – 9,5, Азия – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5 и один участник от Океании.
«Признаться, мне не нравится идея расширения финального турнира. Думаю, проект Инфантино направлен на то, чтобы добавить ему лично популярности среди выборщиков, представляющих национальные ассоциации футбола. При этом возникает несколько вопросов. Где, в частности, взять страну, способную принять турнир с участием 48 команд?
США и Китай? Это только два монстра. Но даже им придётся строить стадионы.Другой момент: как набрать 48 конкурентоспособных команд? Соревновательный уровень крупнейших турниров и без того падает. Хотим иметь в финальной части Таиланд с Андоррой? Добьёмся этого!
Никого не хочу обижать, но от того, что Уэльс пробился в финальную стадию европейского первенства и даже дошёл до полуфинала, количество футболистов там существенно не увеличится», – цитирует Колоскова «Спорт-экспресс».